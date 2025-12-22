- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
142
利益トレード:
90 (63.38%)
損失トレード:
52 (36.62%)
ベストトレード:
79.32 USD
最悪のトレード:
-63.63 USD
総利益:
494.98 USD (20 440 pips)
総損失:
-296.13 USD (13 367 pips)
最大連続の勝ち:
11 (41.99 USD)
最大連続利益:
83.28 USD (9)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
15.91%
最大入金額:
89.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
142
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
24 (16.90%)
短いトレード:
118 (83.10%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
1.40 USD
平均利益:
5.50 USD
平均損失:
-5.69 USD
最大連続の負け:
6 (-118.65 USD)
最大連続損失:
-118.65 USD (6)
月間成長:
24.27%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
92.84 USD
最大の:
118.65 USD (13.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.68% (118.65 USD)
エクイティによる:
20.73% (193.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|199
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.32 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +41.99 USD
最大連続損失: -118.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
CopyTrade
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
24%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
142
63%
16%
1.67
1.40
USD
USD
21%
1:100