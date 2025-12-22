SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TiCkmillirmaos
Marcelo Henriques Pinto

TiCkmillirmaos

Marcelo Henriques Pinto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
Tickmill-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
150
Gewinntrades:
95 (63.33%)
Verlusttrades:
55 (36.67%)
Bester Trade:
79.32 USD
Schlechtester Trade:
-63.63 USD
Bruttoprofit:
520.59 USD (21 460 pips)
Bruttoverlust:
-307.55 USD (13 936 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (86.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
86.40 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
15.91%
Max deposit load:
89.86%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
115
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
32 (21.33%)
Short-Positionen:
118 (78.67%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-118.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-118.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
25.83%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
92.84 USD
Maximaler:
118.65 USD (13.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.68% (118.65 USD)
Kapital:
20.73% (193.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 213
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.32 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -118.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
CopyTrade 
Keine Bewertungen
2025.12.22 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TiCkmillirmaos
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
1.1K
USD
2
0%
150
63%
16%
1.69
1.42
USD
21%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.