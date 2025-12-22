- 成长
交易:
140
盈利交易:
88 (62.85%)
亏损交易:
52 (37.14%)
最好交易:
79.32 USD
最差交易:
-63.63 USD
毛利:
457.54 USD (19 192 pips)
毛利亏损:
-296.13 USD (13 367 pips)
最大连续赢利:
11 (41.99 USD)
最大连续盈利:
83.28 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
19.60%
最大入金加载:
89.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
140
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
1.36
长期交易:
24 (17.14%)
短期交易:
116 (82.86%)
利润因子:
1.55
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
5.20 USD
平均损失:
-5.69 USD
最大连续失误:
6 (-118.65 USD)
最大连续亏损:
-118.65 USD (6)
每月增长:
20.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
92.84 USD
最大值:
118.65 USD (13.46%)
相对跌幅:
结余:
12.68% (118.65 USD)
净值:
20.73% (193.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|161
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.32 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +41.99 USD
最大连续亏损: -118.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
140
62%
20%
1.54
1.15
USD
USD
21%
1:100