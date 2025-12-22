- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
12 (48.00%)
Loss Trade:
13 (52.00%)
Best Trade:
19.98 USD
Worst Trade:
-28.02 USD
Profitto lordo:
56.97 USD (2 312 pips)
Perdita lorda:
-60.45 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (39.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
19.49%
Massimo carico di deposito:
20.83%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
9 (36.00%)
Short Trade:
16 (64.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-43.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.32 USD (5)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.89 USD
Massimale:
46.89 USD (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.48% (46.89 USD)
Per equità:
0.92% (3.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-167
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.98 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.39 USD
Massima perdita consecutiva: -43.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
