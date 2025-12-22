SegnaliSezioni
Marcelo Henriques Pinto

TiCkmillirmaos

Marcelo Henriques Pinto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
12 (48.00%)
Loss Trade:
13 (52.00%)
Best Trade:
19.98 USD
Worst Trade:
-28.02 USD
Profitto lordo:
56.97 USD (2 312 pips)
Perdita lorda:
-60.45 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (39.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
19.49%
Massimo carico di deposito:
20.83%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
9 (36.00%)
Short Trade:
16 (64.00%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
4.75 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-43.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.32 USD (5)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.89 USD
Massimale:
46.89 USD (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.48% (46.89 USD)
Per equità:
0.92% (3.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -167
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.98 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +39.39 USD
Massima perdita consecutiva: -43.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 più
CopyTrade 
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TiCkmillirmaos
30USD al mese
-0%
0
0
USD
423
USD
1
0%
25
48%
19%
0.94
-0.14
USD
5%
1:100
Copia

