Marcelo Henriques Pinto

TiCkmillirmaos

Marcelo Henriques Pinto
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Tickmill-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
81 (61.36%)
Убыточных трейдов:
51 (38.64%)
Лучший трейд:
79.32 USD
Худший трейд:
-63.63 USD
Общая прибыль:
424.30 USD (18 089 pips)
Общий убыток:
-295.32 USD (13 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (41.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.28 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
39.85%
Макс. загрузка депозита:
89.86%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
22 (16.67%)
Коротких трейдов:
110 (83.33%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
5.24 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-118.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.65 USD (6)
Прирост в месяц:
16.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.84 USD
Максимальная:
118.65 USD (13.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.68% (118.65 USD)
По эквити:
20.73% (193.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.32 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.99 USD
Макс. убыток в серии: -118.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
CopyTrade 
Нет отзывов
2025.12.22 08:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 04:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.