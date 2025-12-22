- Прирост
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
81 (61.36%)
Убыточных трейдов:
51 (38.64%)
Лучший трейд:
79.32 USD
Худший трейд:
-63.63 USD
Общая прибыль:
424.30 USD (18 089 pips)
Общий убыток:
-295.32 USD (13 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (41.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.28 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
39.85%
Макс. загрузка депозита:
89.86%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
132
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
22 (16.67%)
Коротких трейдов:
110 (83.33%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
0.98 USD
Средняя прибыль:
5.24 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-118.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-118.65 USD (6)
Прирост в месяц:
16.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
92.84 USD
Максимальная:
118.65 USD (13.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.68% (118.65 USD)
По эквити:
20.73% (193.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|129
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.32 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +41.99 USD
Макс. убыток в серии: -118.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
