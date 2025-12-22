- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
142
Negociações com lucro:
90 (63.38%)
Negociações com perda:
52 (36.62%)
Melhor negociação:
79.32 USD
Pior negociação:
-63.63 USD
Lucro bruto:
494.98 USD (20 440 pips)
Perda bruta:
-296.13 USD (13 367 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (41.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
83.28 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
17.05%
Depósito máximo carregado:
89.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
142
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
24 (16.90%)
Negociações curtas:
118 (83.10%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
1.40 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-5.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-118.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-118.65 USD (6)
Crescimento mensal:
24.27%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
92.84 USD
Máximo:
118.65 USD (13.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.68% (118.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.73% (193.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|199
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.32 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +41.99 USD
Máxima perda consecutiva: -118.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
CopyTrade
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
142
63%
17%
1.67
1.40
USD
USD
21%
1:100