Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Bullish

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
31 (62.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (38.00%)
En iyi işlem:
44.94 USD
En kötü işlem:
-25.14 USD
Brüt kâr:
763.86 USD (38 180 pips)
Brüt zarar:
-266.08 USD (13 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (441.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.12 USD (16)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
47 (94.00%)
Satış işlemleri:
3 (6.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
9.96 USD
Ortalama kâr:
24.64 USD
Ortalama zarar:
-14.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-225.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.48 USD (11)
Aylık büyüme:
19.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
218.34 USD
Maksimum:
225.48 USD (8.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.FIX 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.FIX 498
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.FIX 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.94 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +441.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.21 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
