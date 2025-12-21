- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
31 (62.00%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (38.00%)
En iyi işlem:
44.94 USD
En kötü işlem:
-25.14 USD
Brüt kâr:
763.86 USD (38 180 pips)
Brüt zarar:
-266.08 USD (13 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (441.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
441.12 USD (16)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
47 (94.00%)
Satış işlemleri:
3 (6.00%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
9.96 USD
Ortalama kâr:
24.64 USD
Ortalama zarar:
-14.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-225.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.48 USD (11)
Aylık büyüme:
19.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
218.34 USD
Maksimum:
225.48 USD (8.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.FIX
|498
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.FIX
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.94 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +441.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok