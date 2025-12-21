- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
45 (31.46%)
Negociações com perda:
98 (68.53%)
Melhor negociação:
77.74 USD
Pior negociação:
-60.56 USD
Lucro bruto:
1 053.90 USD (52 674 pips)
Perda bruta:
-1 709.46 USD (85 417 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (441.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
441.12 USD (16)
Índice de Sharpe:
-0.19
Atividade de negociação:
82.57%
Depósito máximo carregado:
12.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
99
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.51
Negociações longas:
58 (40.56%)
Negociações curtas:
85 (59.44%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-4.58 USD
Lucro médio:
23.42 USD
Perda média:
-17.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
35 (-591.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-637.68 USD (25)
Crescimento mensal:
-26.21%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
784.88 USD
Máximo:
1 282.66 USD (42.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.77% (1 282.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.82% (164.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.FIX
|-656
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.FIX
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +77.74 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +441.12 USD
Máxima perda consecutiva: -591.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-26%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
2
100%
143
31%
83%
0.61
-4.58
USD
USD
43%
1:100