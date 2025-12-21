- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
45 (31.46%)
損失トレード:
98 (68.53%)
ベストトレード:
77.74 USD
最悪のトレード:
-60.56 USD
総利益:
1 053.90 USD (52 674 pips)
総損失:
-1 709.46 USD (85 417 pips)
最大連続の勝ち:
16 (441.12 USD)
最大連続利益:
441.12 USD (16)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
82.57%
最大入金額:
12.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
99
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
58 (40.56%)
短いトレード:
85 (59.44%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-4.58 USD
平均利益:
23.42 USD
平均損失:
-17.44 USD
最大連続の負け:
35 (-591.26 USD)
最大連続損失:
-637.68 USD (25)
月間成長:
-26.21%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
784.88 USD
最大の:
1 282.66 USD (42.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.77% (1 282.66 USD)
エクイティによる:
8.82% (164.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.FIX
|-656
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.FIX
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +77.74 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +441.12 USD
最大連続損失: -591.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
