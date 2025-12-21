- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
31 (62.00%)
Loss Trade:
19 (38.00%)
Best Trade:
44.94 USD
Worst Trade:
-25.14 USD
Profitto lordo:
763.86 USD (38 180 pips)
Perdita lorda:
-266.08 USD (13 295 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (441.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.12 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
47 (94.00%)
Short Trade:
3 (6.00%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
9.96 USD
Profitto medio:
24.64 USD
Perdita media:
-14.00 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-225.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.48 USD (11)
Crescita mensile:
19.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
218.34 USD
Massimale:
225.48 USD (8.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|50
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.FIX
|498
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.FIX
|25K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.94 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +441.12 USD
Massima perdita consecutiva: -225.48 USD
