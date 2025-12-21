- Прирост
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
38 (28.78%)
Убыточных трейдов:
94 (71.21%)
Лучший трейд:
77.74 USD
Худший трейд:
-60.56 USD
Общая прибыль:
924.76 USD (46 223 pips)
Общий убыток:
-1 670.40 USD (83 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (441.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
441.12 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
78.11%
Макс. загрузка депозита:
12.98%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
53 (40.15%)
Коротких трейдов:
79 (59.85%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-5.65 USD
Средняя прибыль:
24.34 USD
Средний убыток:
-17.77 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-591.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-637.68 USD (25)
Прирост в месяц:
-29.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
784.88 USD
Максимальная:
1 282.66 USD (42.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.77% (1 282.66 USD)
По эквити:
8.82% (164.64 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
