Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Fawkes Bullish
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Bullish

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -30%
Oval-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
38 (28.78%)
Убыточных трейдов:
94 (71.21%)
Лучший трейд:
77.74 USD
Худший трейд:
-60.56 USD
Общая прибыль:
924.76 USD (46 223 pips)
Общий убыток:
-1 670.40 USD (83 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (441.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
441.12 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.24
Торговая активность:
78.11%
Макс. загрузка депозита:
12.98%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.58
Длинных трейдов:
53 (40.15%)
Коротких трейдов:
79 (59.85%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-5.65 USD
Средняя прибыль:
24.34 USD
Средний убыток:
-17.77 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-591.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-637.68 USD (25)
Прирост в месяц:
-29.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
784.88 USD
Максимальная:
1 282.66 USD (42.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.77% (1 282.66 USD)
По эквити:
8.82% (164.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.FIX 132
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.FIX -746
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.FIX -37K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.74 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +441.12 USD
Макс. убыток в серии: -591.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.