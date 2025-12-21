- 자본
- 축소
트레이드:
198
이익 거래:
68 (34.34%)
손실 거래:
130 (65.66%)
최고의 거래:
96.20 USD
최악의 거래:
-60.56 USD
총 수익:
2 186.52 USD (109 296 pips)
총 손실:
-2 140.40 USD (106 948 pips)
연속 최대 이익:
16 (441.12 USD)
연속 최대 이익:
441.12 USD (16)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
39.25%
최대 입금량:
12.98%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
91 (45.96%)
숏(주식차입매도):
107 (54.04%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
32.15 USD
평균 손실:
-16.46 USD
연속 최대 손실:
35 (-591.26 USD)
연속 최대 손실:
-637.68 USD (25)
월별 성장률:
1.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
784.88 USD
최대한의:
1 282.66 USD (42.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.77% (1 282.66 USD)
자본금별:
8.82% (164.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.FIX
|46
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.FIX
|2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
