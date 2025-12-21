- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
42 (30.88%)
亏损交易:
94 (69.12%)
最好交易:
77.74 USD
最差交易:
-60.56 USD
毛利:
1 044.92 USD (52 228 pips)
毛利亏损:
-1 670.40 USD (83 465 pips)
最大连续赢利:
16 (441.12 USD)
最大连续盈利:
441.12 USD (16)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
85.33%
最大入金加载:
12.98%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
108
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.49
长期交易:
55 (40.44%)
短期交易:
81 (59.56%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-4.60 USD
平均利润:
24.88 USD
平均损失:
-17.77 USD
最大连续失误:
35 (-591.26 USD)
最大连续亏损:
-637.68 USD (25)
每月增长:
-25.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
784.88 USD
最大值:
1 282.66 USD (42.77%)
相对跌幅:
结余:
42.77% (1 282.66 USD)
净值:
8.82% (164.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.FIX
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.FIX
|-625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.FIX
|-31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +77.74 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +441.12 USD
最大连续亏损: -591.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
