- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
249.50 USD
En kötü işlem:
-301.32 USD
Brüt kâr:
673.68 USD (15 758 pips)
Brüt zarar:
-868.56 USD (18 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (457.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
457.27 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
41.10%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-24.36 USD
Ortalama kâr:
168.42 USD
Ortalama zarar:
-217.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-682.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-682.20 USD (3)
Aylık büyüme:
-8.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224.93 USD
Maksimum:
682.20 USD (25.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.78% (682.20 USD)
Varlığa göre:
11.09% (293.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-195
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249.50 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +457.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -682.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
