- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
249.50 USD
最悪のトレード:
-301.32 USD
総利益:
673.68 USD (15 758 pips)
総損失:
-868.56 USD (18 237 pips)
最大連続の勝ち:
2 (457.27 USD)
最大連続利益:
457.27 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
41.10%
最大入金額:
1.28%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-24.36 USD
平均利益:
168.42 USD
平均損失:
-217.14 USD
最大連続の負け:
3 (-682.20 USD)
最大連続損失:
-682.20 USD (3)
月間成長:
-8.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
224.93 USD
最大の:
682.20 USD (25.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.78% (682.20 USD)
エクイティによる:
11.09% (293.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.50 USD
最悪のトレード: -301 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +457.27 USD
最大連続損失: -682.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
8
50%
41%
0.77
-24.36
USD
USD
26%
1:200