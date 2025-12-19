- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
249.50 USD
Peor transacción:
-301.32 USD
Beneficio Bruto:
673.68 USD (15 758 pips)
Pérdidas Brutas:
-868.56 USD (18 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (457.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
457.27 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
41.10%
Carga máxima del depósito:
1.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.29
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-24.36 USD
Beneficio medio:
168.42 USD
Pérdidas medias:
-217.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-682.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-682.20 USD (3)
Crecimiento al mes:
-8.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
224.93 USD
Máxima:
682.20 USD (25.78%)
Reducción relativa:
De balance:
25.78% (682.20 USD)
De fondos:
11.09% (293.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +249.50 USD
Peor transacción: -301 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +457.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -682.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
8
50%
41%
0.77
-24.36
USD
USD
26%
1:200