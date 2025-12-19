- 成长
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
249.50 USD
最差交易:
-301.32 USD
毛利:
673.68 USD (15 758 pips)
毛利亏损:
-868.56 USD (18 237 pips)
最大连续赢利:
2 (457.27 USD)
最大连续盈利:
457.27 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
41.10%
最大入金加载:
1.28%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.29
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-24.36 USD
平均利润:
168.42 USD
平均损失:
-217.14 USD
最大连续失误:
3 (-682.20 USD)
最大连续亏损:
-682.20 USD (3)
每月增长:
-8.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
224.93 USD
最大值:
682.20 USD (25.78%)
相对跌幅:
结余:
25.78% (682.20 USD)
净值:
11.09% (293.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.50 USD
最差交易: -301 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +457.27 USD
最大连续亏损: -682.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
