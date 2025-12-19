- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
249.50 USD
최악의 거래:
-301.32 USD
총 수익:
673.68 USD (15 758 pips)
총 손실:
-868.56 USD (18 237 pips)
연속 최대 이익:
2 (457.27 USD)
연속 최대 이익:
457.27 USD (2)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
41.10%
최대 입금량:
1.28%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-24.36 USD
평균 이익:
168.42 USD
평균 손실:
-217.14 USD
연속 최대 손실:
3 (-682.20 USD)
연속 최대 손실:
-682.20 USD (3)
월별 성장률:
-8.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
224.93 USD
최대한의:
682.20 USD (25.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.78% (682.20 USD)
자본금별:
11.09% (293.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.50 USD
최악의 거래: -301 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +457.27 USD
연속 최대 손실: -682.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
8
50%
41%
0.77
-24.36
USD
USD
26%
1:200