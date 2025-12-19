- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
249.50 USD
Pior negociação:
-301.32 USD
Lucro bruto:
673.68 USD (15 758 pips)
Perda bruta:
-868.56 USD (18 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (457.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
457.27 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
41.10%
Depósito máximo carregado:
1.28%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-24.36 USD
Lucro médio:
168.42 USD
Perda média:
-217.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-682.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-682.20 USD (3)
Crescimento mensal:
-8.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
224.93 USD
Máximo:
682.20 USD (25.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.78% (682.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.09% (293.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249.50 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +457.27 USD
Máxima perda consecutiva: -682.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
3
0%
8
50%
41%
0.77
-24.36
USD
USD
26%
1:200