Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
850 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
455 (34.87%)
En iyi işlem:
730.33 EUR
En kötü işlem:
-187.10 EUR
Brüt kâr:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
Brüt zarar:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (95.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
731.99 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.10%
Maks. mevduat yükü:
37.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
780 (59.77%)
Satış işlemleri:
525 (40.23%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.53 EUR
Ortalama kâr:
9.71 EUR
Ortalama zarar:
-16.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-96.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-772.14 EUR (5)
Aylık büyüme:
42.37%
Yıllık tahmin:
514.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
284.66 EUR
Maksimum:
1 128.60 EUR (61.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.88% (148.40 EUR)
Varlığa göre:
7.04% (40.49 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1049
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +730.33 EUR
En kötü işlem: -187 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +95.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -96.32 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 daha fazla...
-
İnceleme yok
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
