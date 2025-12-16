- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 305
Kârla kapanan işlemler:
850 (65.13%)
Zararla kapanan işlemler:
455 (34.87%)
En iyi işlem:
730.33 EUR
En kötü işlem:
-187.10 EUR
Brüt kâr:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
Brüt zarar:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (95.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
731.99 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.10%
Maks. mevduat yükü:
37.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
780 (59.77%)
Satış işlemleri:
525 (40.23%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.53 EUR
Ortalama kâr:
9.71 EUR
Ortalama zarar:
-16.62 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-96.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-772.14 EUR (5)
Aylık büyüme:
42.37%
Yıllık tahmin:
514.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
284.66 EUR
Maksimum:
1 128.60 EUR (61.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.88% (148.40 EUR)
Varlığa göre:
7.04% (40.49 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1049
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +730.33 EUR
En kötü işlem: -187 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +95.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -96.32 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
