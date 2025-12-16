信号部分
Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 305
盈利交易:
850 (65.13%)
亏损交易:
455 (34.87%)
最好交易:
730.33 EUR
最差交易:
-187.10 EUR
毛利:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
毛利亏损:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
最大连续赢利:
71 (95.55 EUR)
最大连续盈利:
731.99 EUR (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.10%
最大入金加载:
37.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
155
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.61
长期交易:
780 (59.77%)
短期交易:
525 (40.23%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
9.71 EUR
平均损失:
-16.62 EUR
最大连续失误:
31 (-96.32 EUR)
最大连续亏损:
-772.14 EUR (5)
每月增长:
42.37%
年度预测:
514.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
284.66 EUR
最大值:
1 128.60 EUR (61.10%)
相对跌幅:
结余:
80.88% (148.40 EUR)
净值:
7.04% (40.49 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1049
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +730.33 EUR
最差交易: -187 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +95.55 EUR
最大连续亏损: -96.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 更多...
-
没有评论
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
