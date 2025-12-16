- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 305
盈利交易:
850 (65.13%)
亏损交易:
455 (34.87%)
最好交易:
730.33 EUR
最差交易:
-187.10 EUR
毛利:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
毛利亏损:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
最大连续赢利:
71 (95.55 EUR)
最大连续盈利:
731.99 EUR (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.10%
最大入金加载:
37.63%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
155
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.61
长期交易:
780 (59.77%)
短期交易:
525 (40.23%)
利润因子:
1.09
预期回报:
0.53 EUR
平均利润:
9.71 EUR
平均损失:
-16.62 EUR
最大连续失误:
31 (-96.32 EUR)
最大连续亏损:
-772.14 EUR (5)
每月增长:
42.37%
年度预测:
514.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
284.66 EUR
最大值:
1 128.60 EUR (61.10%)
相对跌幅:
结余:
80.88% (148.40 EUR)
净值:
7.04% (40.49 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1049
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|37K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +730.33 EUR
最差交易: -187 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +95.55 EUR
最大连续亏损: -96.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
-
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
779
EUR
EUR
25
0%
1 305
65%
2%
1.09
0.53
EUR
EUR
81%
1:500