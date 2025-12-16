- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 394
Negociações com lucro:
924 (66.28%)
Negociações com perda:
470 (33.72%)
Melhor negociação:
730.33 EUR
Pior negociação:
-187.10 EUR
Lucro bruto:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
Perda bruta:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (95.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
731.99 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
2.10%
Depósito máximo carregado:
57.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
180
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
835 (59.90%)
Negociações curtas:
559 (40.10%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.57 EUR
Lucro médio:
9.05 EUR
Perda média:
-16.11 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-96.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-772.14 EUR (5)
Crescimento mensal:
60.72%
Previsão anual:
736.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
284.66 EUR
Máximo:
1 128.60 EUR (61.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.88% (148.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.71% (67.69 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1138
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +730.33 EUR
Pior negociação: -187 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +95.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -96.32 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
