Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 394
Negociações com lucro:
924 (66.28%)
Negociações com perda:
470 (33.72%)
Melhor negociação:
730.33 EUR
Pior negociação:
-187.10 EUR
Lucro bruto:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
Perda bruta:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (95.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
731.99 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
2.10%
Depósito máximo carregado:
57.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
180
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.70
Negociações longas:
835 (59.90%)
Negociações curtas:
559 (40.10%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.57 EUR
Lucro médio:
9.05 EUR
Perda média:
-16.11 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
31 (-96.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-772.14 EUR (5)
Crescimento mensal:
60.72%
Previsão anual:
736.68%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
284.66 EUR
Máximo:
1 128.60 EUR (61.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.88% (148.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.71% (67.69 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1138
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 50K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +730.33 EUR
Pior negociação: -187 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +95.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -96.32 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 mais ...
-
Sem comentários
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
