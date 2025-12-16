- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 394
利益トレード:
924 (66.28%)
損失トレード:
470 (33.72%)
ベストトレード:
730.33 EUR
最悪のトレード:
-187.10 EUR
総利益:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
総損失:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
最大連続の勝ち:
71 (95.55 EUR)
最大連続利益:
731.99 EUR (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
2.10%
最大入金額:
57.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
180
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
835 (59.90%)
短いトレード:
559 (40.10%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.57 EUR
平均利益:
9.05 EUR
平均損失:
-16.11 EUR
最大連続の負け:
31 (-96.32 EUR)
最大連続損失:
-772.14 EUR (5)
月間成長:
60.72%
年間予想:
736.68%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
284.66 EUR
最大の:
1 128.60 EUR (61.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.88% (148.40 EUR)
エクイティによる:
8.71% (67.69 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1138
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +730.33 EUR
最悪のトレード: -187 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +95.55 EUR
最大連続損失: -96.32 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
