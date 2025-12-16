シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Proved Signal
Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 394
利益トレード:
924 (66.28%)
損失トレード:
470 (33.72%)
ベストトレード:
730.33 EUR
最悪のトレード:
-187.10 EUR
総利益:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
総損失:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
最大連続の勝ち:
71 (95.55 EUR)
最大連続利益:
731.99 EUR (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
2.10%
最大入金額:
57.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
180
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
835 (59.90%)
短いトレード:
559 (40.10%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.57 EUR
平均利益:
9.05 EUR
平均損失:
-16.11 EUR
最大連続の負け:
31 (-96.32 EUR)
最大連続損失:
-772.14 EUR (5)
月間成長:
60.72%
年間予想:
736.68%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
284.66 EUR
最大の:
1 128.60 EUR (61.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
80.88% (148.40 EUR)
エクイティによる:
8.71% (67.69 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1138
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 50K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +730.33 EUR
最悪のトレード: -187 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +95.55 EUR
最大連続損失: -96.32 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 より多く...
-
レビューなし
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください