Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 305
Bénéfice trades:
850 (65.13%)
Perte trades:
455 (34.87%)
Meilleure transaction:
730.33 EUR
Pire transaction:
-187.10 EUR
Bénéfice brut:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
Perte brute:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (95.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
731.99 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
2.10%
Charge de dépôt maximale:
37.63%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
155
Temps de détention moyen:
18 minutes
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
780 (59.77%)
Courts trades:
525 (40.23%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.53 EUR
Bénéfice moyen:
9.71 EUR
Perte moyenne:
-16.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
31 (-96.32 EUR)
Perte consécutive maximale:
-772.14 EUR (5)
Croissance mensuelle:
42.37%
Prévision annuelle:
514.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
284.66 EUR
Maximal:
1 128.60 EUR (61.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.88% (148.40 EUR)
Par fonds propres:
7.04% (40.49 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1049
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +730.33 EUR
Pire transaction: -187 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +95.55 EUR
Perte consécutive maximale: -96.32 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 plus...
-
Aucun avis
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
Copier

