Signale / MetaTrader 5 / Proved Signal
Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 407
Gewinntrades:
937 (66.59%)
Verlusttrades:
470 (33.40%)
Bester Trade:
730.33 EUR
Schlechtester Trade:
-187.10 EUR
Bruttoprofit:
8 385.59 EUR (1 537 469 pips)
Bruttoverlust:
-7 570.48 EUR (2 443 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (95.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
731.99 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
2.10%
Max deposit load:
57.15%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
191
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
848 (60.27%)
Short-Positionen:
559 (39.73%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.95 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-16.11 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-96.32 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-772.14 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
65.27%
Jahresprognose:
791.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
284.66 EUR
Maximaler:
1 128.60 EUR (61.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.88% (148.40 EUR)
Kapital:
8.71% (67.69 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1151
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +730.33 EUR
Schlechtester Trade: -187 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.32 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
noch 67 ...
-
Keine Bewertungen
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
