- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 407
Gewinntrades:
937 (66.59%)
Verlusttrades:
470 (33.40%)
Bester Trade:
730.33 EUR
Schlechtester Trade:
-187.10 EUR
Bruttoprofit:
8 385.59 EUR (1 537 469 pips)
Bruttoverlust:
-7 570.48 EUR (2 443 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (95.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
731.99 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
2.10%
Max deposit load:
57.15%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
191
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
848 (60.27%)
Short-Positionen:
559 (39.73%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.95 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-16.11 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
31 (-96.32 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-772.14 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
65.27%
Jahresprognose:
791.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
284.66 EUR
Maximaler:
1 128.60 EUR (61.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.88% (148.40 EUR)
Kapital:
8.71% (67.69 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1151
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|53K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +730.33 EUR
Schlechtester Trade: -187 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.32 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
noch 67 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
-
Keine Bewertungen
