- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
850 (65.13%)
Loss Trade:
455 (34.87%)
Best Trade:
730.33 EUR
Worst Trade:
-187.10 EUR
Profitto lordo:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
Perdita lorda:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (95.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
731.99 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.10%
Massimo carico di deposito:
37.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
780 (59.77%)
Short Trade:
525 (40.23%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.53 EUR
Profitto medio:
9.71 EUR
Perdita media:
-16.62 EUR
Massime perdite consecutive:
31 (-96.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-772.14 EUR (5)
Crescita mensile:
42.37%
Previsione annuale:
514.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
284.66 EUR
Massimale:
1 128.60 EUR (61.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.88% (148.40 EUR)
Per equità:
7.04% (40.49 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1049
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +730.33 EUR
Worst Trade: -187 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +95.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -96.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
67 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
-
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
779
EUR
EUR
25
0%
1 305
65%
2%
1.09
0.53
EUR
EUR
81%
1:500