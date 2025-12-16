SegnaliSezioni
Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 305
Profit Trade:
850 (65.13%)
Loss Trade:
455 (34.87%)
Best Trade:
730.33 EUR
Worst Trade:
-187.10 EUR
Profitto lordo:
8 250.18 EUR (1 521 253 pips)
Perdita lorda:
-7 560.32 EUR (2 442 968 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (95.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
731.99 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
2.10%
Massimo carico di deposito:
37.63%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
780 (59.77%)
Short Trade:
525 (40.23%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.53 EUR
Profitto medio:
9.71 EUR
Perdita media:
-16.62 EUR
Massime perdite consecutive:
31 (-96.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-772.14 EUR (5)
Crescita mensile:
42.37%
Previsione annuale:
514.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
284.66 EUR
Massimale:
1 128.60 EUR (61.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.88% (148.40 EUR)
Per equità:
7.04% (40.49 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1049
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +730.33 EUR
Worst Trade: -187 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +95.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -96.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
67 più
-
Non ci sono recensioni
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Proved Signal
30USD al mese
-68%
0
0
USD
779
EUR
25
0%
1 305
65%
2%
1.09
0.53
EUR
81%
1:500
