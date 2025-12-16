- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 394
Transacciones Rentables:
924 (66.28%)
Transacciones Irrentables:
470 (33.72%)
Mejor transacción:
730.33 EUR
Peor transacción:
-187.10 EUR
Beneficio Bruto:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (95.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
731.99 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.10%
Carga máxima del depósito:
57.15%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
180
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
835 (59.90%)
Transacciones Cortas:
559 (40.10%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.57 EUR
Beneficio medio:
9.05 EUR
Pérdidas medias:
-16.11 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-96.32 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-772.14 EUR (5)
Crecimiento al mes:
60.72%
Pronóstico anual:
736.68%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
284.66 EUR
Máxima:
1 128.60 EUR (61.10%)
Reducción relativa:
De balance:
80.88% (148.40 EUR)
De fondos:
8.71% (67.69 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1138
|BTCUSD
|241
|USTEC
|14
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|-136
|USTEC
|-362
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|-946K
|USTEC
|-13K
|ETHUSD
|-281
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +730.33 EUR
Peor transacción: -187 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +95.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -96.32 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
-
