SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Proved Signal
Leonardo Dumitrof

Proved Signal

Leonardo Dumitrof
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -64%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 394
Transacciones Rentables:
924 (66.28%)
Transacciones Irrentables:
470 (33.72%)
Mejor transacción:
730.33 EUR
Peor transacción:
-187.10 EUR
Beneficio Bruto:
8 360.28 EUR (1 534 447 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 570.09 EUR (2 443 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (95.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
731.99 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.10%
Carga máxima del depósito:
57.15%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
180
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
0.70
Transacciones Largas:
835 (59.90%)
Transacciones Cortas:
559 (40.10%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.57 EUR
Beneficio medio:
9.05 EUR
Pérdidas medias:
-16.11 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-96.32 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-772.14 EUR (5)
Crecimiento al mes:
60.72%
Pronóstico anual:
736.68%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
284.66 EUR
Máxima:
1 128.60 EUR (61.10%)
Reducción relativa:
De balance:
80.88% (148.40 EUR)
De fondos:
8.71% (67.69 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1138
BTCUSD 241
USTEC 14
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD -136
USTEC -362
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 50K
BTCUSD -946K
USTEC -13K
ETHUSD -281
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +730.33 EUR
Peor transacción: -187 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +95.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -96.32 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
otros 67...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
-
No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 85 days
2025.12.16 19:30
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Proved Signal
30 USD al mes
-64%
0
0
USD
879
EUR
25
0%
1 394
66%
2%
1.10
0.57
EUR
81%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.