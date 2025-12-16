SinyallerBölümler
Ardian Fikri Rizki

SRM Portofolio

Ardian Fikri Rizki
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
0%
MRGMega-Primary
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
12 (32.43%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (67.57%)
En iyi işlem:
495.61 USD
En kötü işlem:
-503.19 USD
Brüt kâr:
4 392.24 USD (45 099 pips)
Brüt zarar:
-5 439.52 USD (54 367 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 311.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 311.80 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.40%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
28 (75.68%)
Satış işlemleri:
9 (24.32%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-28.30 USD
Ortalama kâr:
366.02 USD
Ortalama zarar:
-217.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 855.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 315.09 USD (9)
Aylık büyüme:
-10.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 858.55 USD
Maksimum:
2 315.09 USD (22.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.10% (187.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
CHFJPY 2
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1K
CHFJPY 51
USDJPY -67
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.2K
CHFJPY 900
USDJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +495.61 USD
En kötü işlem: -503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 311.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 855.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MRGMega-Primary" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Inveestor Account
İnceleme yok
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
