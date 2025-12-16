- Прирост
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
43 (46.23%)
Убыточных трейдов:
50 (53.76%)
Лучший трейд:
495.61 USD
Худший трейд:
-503.19 USD
Общая прибыль:
13 751.07 USD (145 677 pips)
Общий убыток:
-10 075.74 USD (102 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 530.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 530.32 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
72 (77.42%)
Коротких трейдов:
21 (22.58%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
39.52 USD
Средняя прибыль:
319.79 USD
Средний убыток:
-201.51 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 317.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 317.05 USD (11)
Прирост в месяц:
36.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 297.16 USD
Максимальная:
2 753.70 USD (26.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.33% (2 753.70 USD)
По эквити:
6.14% (517.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|120
|CHFJPY
|307
|EURJPY
|54
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|5.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|199
|GBPUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
