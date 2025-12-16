СигналыРазделы
Ardian Fikri Rizki

SRM Portofolio

Ardian Fikri Rizki
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 37%
MRGMega-Primary
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
43 (46.23%)
Убыточных трейдов:
50 (53.76%)
Лучший трейд:
495.61 USD
Худший трейд:
-503.19 USD
Общая прибыль:
13 751.07 USD (145 677 pips)
Общий убыток:
-10 075.74 USD (102 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (4 530.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 530.32 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.33
Длинных трейдов:
72 (77.42%)
Коротких трейдов:
21 (22.58%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
39.52 USD
Средняя прибыль:
319.79 USD
Средний убыток:
-201.51 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 317.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 317.05 USD (11)
Прирост в месяц:
36.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 297.16 USD
Максимальная:
2 753.70 USD (26.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.33% (2 753.70 USD)
По эквити:
6.14% (517.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 76
GBPJPY 6
CHFJPY 4
EURJPY 4
USDJPY 2
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
GBPJPY 120
CHFJPY 307
EURJPY 54
USDJPY 7
GBPUSD 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 5.1K
EURJPY 1.2K
USDJPY 199
GBPUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +495.61 USD
Худший трейд: -503 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +4 530.32 USD
Макс. убыток в серии: -2 317.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMega-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Inveestor Account
Нет отзывов
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
