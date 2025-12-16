- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
45 (45.45%)
損失トレード:
54 (54.55%)
ベストトレード:
495.61 USD
最悪のトレード:
-503.19 USD
総利益:
14 327.15 USD (151 677 pips)
総損失:
-11 048.65 USD (111 770 pips)
最大連続の勝ち:
14 (4 530.32 USD)
最大連続利益:
4 530.32 USD (14)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
75 (75.76%)
短いトレード:
24 (24.24%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
33.12 USD
平均利益:
318.38 USD
平均損失:
-204.60 USD
最大連続の負け:
11 (-2 317.05 USD)
最大連続損失:
-2 317.05 USD (11)
月間成長:
32.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 297.16 USD
最大の:
2 753.70 USD (26.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.33% (2 753.70 USD)
エクイティによる:
6.14% (517.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.7K
|GBPJPY
|120
|CHFJPY
|307
|EURJPY
|54
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|5.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|199
|GBPUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +495.61 USD
最悪のトレード: -503 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +4 530.32 USD
最大連続損失: -2 317.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MRGMega-Primary"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
50 USD/月
33%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
3
0%
99
45%
100%
1.29
33.12
USD
USD
26%
1:50