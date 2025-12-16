- 成长
交易:
98
盈利交易:
45 (45.91%)
亏损交易:
53 (54.08%)
最好交易:
495.61 USD
最差交易:
-503.19 USD
毛利:
14 327.15 USD (151 677 pips)
毛利亏损:
-10 846.65 USD (109 770 pips)
最大连续赢利:
14 (4 530.32 USD)
最大连续盈利:
4 530.32 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.26
长期交易:
74 (75.51%)
短期交易:
24 (24.49%)
利润因子:
1.32
预期回报:
35.52 USD
平均利润:
318.38 USD
平均损失:
-204.65 USD
最大连续失误:
11 (-2 317.05 USD)
最大连续亏损:
-2 317.05 USD (11)
每月增长:
34.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 297.16 USD
最大值:
2 753.70 USD (26.33%)
相对跌幅:
结余:
26.33% (2 753.70 USD)
净值:
6.14% (517.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|4
|EURJPY
|4
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.9K
|GBPJPY
|120
|CHFJPY
|307
|EURJPY
|54
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|5.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDJPY
|199
|GBPUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +495.61 USD
最差交易: -503 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +4 530.32 USD
最大连续亏损: -2 317.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MRGMega-Primary 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
