Ardian Fikri Rizki

SRM Portofolio

Ardian Fikri Rizki
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
MRGMega-Primary
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
49 (45.37%)
Verlusttrades:
59 (54.63%)
Bester Trade:
496.74 USD
Schlechtester Trade:
-503.19 USD
Bruttoprofit:
15 667.89 USD (165 177 pips)
Bruttoverlust:
-12 063.56 USD (121 793 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (4 530.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 530.32 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.67%
Letzter Trade:
40 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.31
Long-Positionen:
82 (75.93%)
Short-Positionen:
26 (24.07%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
33.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
319.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-204.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 317.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 317.05 USD (11)
Wachstum pro Monat :
36.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 297.16 USD
Maximaler:
2 753.70 USD (26.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.33% (2 753.70 USD)
Kapital:
6.14% (517.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 91
GBPJPY 6
CHFJPY 4
EURJPY 4
USDJPY 2
GBPUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
GBPJPY 120
CHFJPY 307
EURJPY 54
USDJPY 7
GBPUSD 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 5.1K
EURJPY 1.2K
USDJPY 199
GBPUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +496.74 USD
Schlechtester Trade: -503 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 530.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 317.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MRGMega-Primary" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Inveestor Account
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
