Ardian Fikri Rizki

SRM Portofolio

Ardian Fikri Rizki
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
0%
MRGMega-Primary
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
12 (32.43%)
Loss Trade:
25 (67.57%)
Best Trade:
495.61 USD
Worst Trade:
-503.19 USD
Profitto lordo:
4 392.24 USD (45 099 pips)
Perdita lorda:
-5 439.52 USD (54 367 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 311.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 311.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.59%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
28 (75.68%)
Short Trade:
9 (24.32%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-28.30 USD
Profitto medio:
366.02 USD
Perdita media:
-217.58 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 855.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 315.09 USD (9)
Crescita mensile:
-10.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 858.55 USD
Massimale:
2 315.09 USD (22.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.26% (292.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
CHFJPY 2
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1K
CHFJPY 51
USDJPY -67
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.2K
CHFJPY 900
USDJPY -1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +495.61 USD
Worst Trade: -503 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 311.80 USD
Massima perdita consecutiva: -1 855.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MRGMega-Primary" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Inveestor Account
Non ci sono recensioni
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
