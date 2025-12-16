SinyallerBölümler
Abdelnasser Mohamed

SuperGold

Abdelnasser Mohamed
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FreshForex-Real
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.01 USD (372 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
6 (5.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.01 USD (6)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
EURUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5
EURUSD 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 372
EURUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FreshForex-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
FreshForex-Real
1.45 × 166
ICMarketsSC-Live22
7.00 × 1
2025.12.16 10:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.16 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
