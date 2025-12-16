- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.14 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.01 USD (372 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (5.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (66.67%)
Short Trade:
2 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
0.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|372
|EURUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.14 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.01 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.00 × 1
|
FreshForex-Real
|1.45 × 166
|
ICMarketsSC-Live22
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni