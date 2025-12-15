- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
5 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
En iyi işlem:
35.09 USD
En kötü işlem:
-20.13 USD
Brüt kâr:
73.78 USD (7 376 pips)
Brüt zarar:
-25.77 USD (2 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (50.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
7 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
6.86 USD
Ortalama kâr:
14.76 USD
Ortalama zarar:
-12.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-20.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.13 USD (1)
Aylık büyüme:
4.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.64 USD
Maksimum:
20.13 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.93% (20.13 USD)
Varlığa göre:
0.15% (1.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.09 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
İnceleme yok