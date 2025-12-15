- Прирост
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
70 (94.59%)
Убыточных трейдов:
4 (5.41%)
Лучший трейд:
35.09 USD
Худший трейд:
-20.13 USD
Общая прибыль:
187.32 USD (18 700 pips)
Общий убыток:
-26.48 USD (2 648 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (37.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.67 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
26.74%
Макс. загрузка депозита:
1.65%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.99
Длинных трейдов:
74 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
7.07
Мат. ожидание:
2.17 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-6.62 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.13 USD (1)
Прирост в месяц:
16.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.64 USD
Максимальная:
20.13 USD (1.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.93% (20.13 USD)
По эквити:
2.76% (29.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.09 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.70 USD
Макс. убыток в серии: -0.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Нет отзывов
