- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
70 (94.59%)
亏损交易:
4 (5.41%)
最好交易:
35.09 USD
最差交易:
-20.13 USD
毛利:
187.32 USD (18 700 pips)
毛利亏损:
-26.48 USD (2 648 pips)
最大连续赢利:
46 (37.70 USD)
最大连续盈利:
98.67 USD (21)
夏普比率:
0.34
交易活动:
26.74%
最大入金加载:
1.65%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
68
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.99
长期交易:
74 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
7.07
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
2.68 USD
平均损失:
-6.62 USD
最大连续失误:
2 (-0.71 USD)
最大连续亏损:
-20.13 USD (1)
每月增长:
16.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
5.64 USD
最大值:
20.13 USD (1.93%)
相对跌幅:
结余:
1.93% (20.13 USD)
净值:
2.76% (29.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.09 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.70 USD
最大连续亏损: -0.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1006 USD
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
74
94%
27%
7.07
2.17
USD
USD
3%
1:500