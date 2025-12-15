- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
70 (94.59%)
Negociações com perda:
4 (5.41%)
Melhor negociação:
35.09 USD
Pior negociação:
-20.13 USD
Lucro bruto:
187.32 USD (18 700 pips)
Perda bruta:
-26.48 USD (2 648 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (37.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.67 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
26.74%
Depósito máximo carregado:
1.65%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
68
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
7.99
Negociações longas:
74 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.07
Valor esperado:
2.17 USD
Lucro médio:
2.68 USD
Perda média:
-6.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.13 USD (1)
Crescimento mensal:
16.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.64 USD
Máximo:
20.13 USD (1.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.93% (20.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.76% (29.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.09 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +37.70 USD
Máxima perda consecutiva: -0.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
24 mais ...
