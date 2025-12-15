- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
35.09 USD
Worst Trade:
-20.13 USD
Profitto lordo:
73.78 USD (7 376 pips)
Perdita lorda:
-25.77 USD (2 577 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (50.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.86
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
14.76 USD
Perdita media:
-12.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.13 USD (1)
Crescita mensile:
4.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.64 USD
Massimale:
20.13 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (20.13 USD)
Per equità:
0.15% (1.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.09 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.95 USD
Massima perdita consecutiva: -20.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
