- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
70 (94.59%)
損失トレード:
4 (5.41%)
ベストトレード:
35.09 USD
最悪のトレード:
-20.13 USD
総利益:
187.32 USD (18 700 pips)
総損失:
-26.48 USD (2 648 pips)
最大連続の勝ち:
46 (37.70 USD)
最大連続利益:
98.67 USD (21)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
26.74%
最大入金額:
1.65%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
68
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
7.99
長いトレード:
74 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
7.07
期待されたペイオフ:
2.17 USD
平均利益:
2.68 USD
平均損失:
-6.62 USD
最大連続の負け:
2 (-0.71 USD)
最大連続損失:
-20.13 USD (1)
月間成長:
16.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.64 USD
最大の:
20.13 USD (1.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.93% (20.13 USD)
エクイティによる:
2.76% (29.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.09 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +37.70 USD
最大連続損失: -0.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
