- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
10 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (47.37%)
En iyi işlem:
49.80 USD
En kötü işlem:
-22.31 USD
Brüt kâr:
334.34 USD (34 051 pips)
Brüt zarar:
-164.39 USD (16 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (135.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.82%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
8.94 USD
Ortalama kâr:
33.43 USD
Ortalama zarar:
-18.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-74.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.80 USD (4)
Aylık büyüme:
5.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
75.58 USD (2.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (75.58 USD)
Varlığa göre:
0.23% (7.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|167
|EURJPY
|-4
|NZDJPY
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|EURJPY
|-500
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 7
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
19
52%
100%
2.03
8.94
USD
USD
2%
1:50