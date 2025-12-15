Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Nefteprombank-Real 0.00 × 4 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 LiqCon-Live2 0.00 × 1 TradeKings-Real 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 WWM-Live 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 3 FBS-Real 0.00 × 2 MBTrading-Live 0.00 × 3 ForexServer-Real 0.00 × 2 XM.COM-Real 3 0.00 × 2 SFM-Demo 0.00 × 3 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 ForexPlace-Main Server 3 0.00 × 2 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 BossaFX-Real 0.00 × 1 PriceMarkets-Live 0.00 × 5 OANDA-MT4 FXTrade JP 0.00 × 5 FXOpen-Real1 0.00 × 4 TMS-Live 0.00 × 3 MaxiMarkets-Live 5 0.00 × 9 NAS-Real 0.00 × 1 TraDesto-Live 0.00 × 4 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 7 Tallinex-PRO Live 0.00 × 5 238 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya