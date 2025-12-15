SegnaliSezioni
Yusran Theodorus

Bober

Yusran Theodorus
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
10 (52.63%)
Loss Trade:
9 (47.37%)
Best Trade:
49.80 USD
Worst Trade:
-22.31 USD
Profitto lordo:
334.34 USD (34 051 pips)
Perdita lorda:
-164.39 USD (16 416 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (135.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.82%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
8.94 USD
Profitto medio:
33.43 USD
Perdita media:
-18.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.80 USD (4)
Crescita mensile:
5.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
75.58 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (75.58 USD)
Per equità:
0.23% (7.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
EURJPY 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 167
EURJPY -4
NZDJPY 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
EURJPY -500
NZDJPY 1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.80 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.02 USD
Massima perdita consecutiva: -74.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nefteprombank-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
WWM-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 2
MBTrading-Live
0.00 × 3
ForexServer-Real
0.00 × 2
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 3
MaxiMarkets-Live 5
0.00 × 9
NAS-Real
0.00 × 1
TraDesto-Live
0.00 × 4
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 7
Tallinex-PRO Live
0.00 × 5
238 più
Non ci sono recensioni
2025.12.15 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
