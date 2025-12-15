- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
10 (52.63%)
Loss Trade:
9 (47.37%)
Best Trade:
49.80 USD
Worst Trade:
-22.31 USD
Profitto lordo:
334.34 USD (34 051 pips)
Perdita lorda:
-164.39 USD (16 416 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (135.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.02 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.82%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
13 (68.42%)
Short Trade:
6 (31.58%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
8.94 USD
Profitto medio:
33.43 USD
Perdita media:
-18.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.80 USD (4)
Crescita mensile:
5.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 USD
Massimale:
75.58 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (75.58 USD)
Per equità:
0.23% (7.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|167
|EURJPY
|-4
|NZDJPY
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|EURJPY
|-500
|NZDJPY
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.80 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +135.02 USD
Massima perdita consecutiva: -74.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
WWM-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ForexServer-Real
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 3
|
MaxiMarkets-Live 5
|0.00 × 9
|
NAS-Real
|0.00 × 1
|
TraDesto-Live
|0.00 × 4
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 7
|
Tallinex-PRO Live
|0.00 × 5
