- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
199
Прибыльных трейдов:
83 (41.70%)
Убыточных трейдов:
116 (58.29%)
Лучший трейд:
50.75 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
2 600.40 USD (264 327 pips)
Общий убыток:
-1 923.28 USD (191 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (264.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.38%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
128 (64.32%)
Коротких трейдов:
71 (35.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.40 USD
Средняя прибыль:
31.33 USD
Средний убыток:
-16.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-181.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.63 USD (8)
Прирост в месяц:
21.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.87 USD
Максимальная:
284.23 USD (8.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.10% (284.23 USD)
По эквити:
1.41% (46.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|4
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|698
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-9
|CHFJPY
|-14
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|-8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|75K
|EURJPY
|-802
|GBPJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|1.1K
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-600
|USDJPY
|1.2K
|USDCAD
|-789
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.75 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +264.94 USD
Макс. убыток в серии: -181.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
еще 300...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
4
0%
199
41%
100%
1.35
3.40
USD
USD
8%
1:50