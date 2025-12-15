СигналыРазделы
Yansri Palanda St

TPL0

Yansri Palanda St
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
199
Прибыльных трейдов:
83 (41.70%)
Убыточных трейдов:
116 (58.29%)
Лучший трейд:
50.75 USD
Худший трейд:
-50.20 USD
Общая прибыль:
2 600.40 USD (264 327 pips)
Общий убыток:
-1 923.28 USD (191 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (264.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.94 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
6.38%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
128 (64.32%)
Коротких трейдов:
71 (35.68%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
3.40 USD
Средняя прибыль:
31.33 USD
Средний убыток:
-16.58 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-181.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-181.63 USD (8)
Прирост в месяц:
21.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.87 USD
Максимальная:
284.23 USD (8.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.10% (284.23 USD)
По эквити:
1.41% (46.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 174
EURJPY 6
GBPJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 4
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 698
EURJPY -6
GBPJPY -9
CHFJPY -14
GBPUSD 10
NZDJPY 6
USDCHF -8
USDJPY 7
USDCAD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 75K
EURJPY -802
GBPJPY -1.2K
CHFJPY -2K
GBPUSD 1.1K
NZDJPY 1K
USDCHF -600
USDJPY 1.2K
USDCAD -789
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.75 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +264.94 USD
Макс. убыток в серии: -181.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 23:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.