- 자본
- 축소
트레이드:
240
이익 거래:
98 (40.83%)
손실 거래:
142 (59.17%)
최고의 거래:
50.75 USD
최악의 거래:
-50.20 USD
총 수익:
3 081.54 USD (313 269 pips)
총 손실:
-2 291.00 USD (228 549 pips)
연속 최대 이익:
7 (264.94 USD)
연속 최대 이익:
264.94 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.38%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
2.78
롱(주식매수):
155 (64.58%)
숏(주식차입매도):
85 (35.42%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
3.29 USD
평균 이익:
31.44 USD
평균 손실:
-16.13 USD
연속 최대 손실:
8 (-181.63 USD)
연속 최대 손실:
-181.63 USD (8)
월별 성장률:
26.16%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.87 USD
최대한의:
284.23 USD (8.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.10% (284.23 USD)
자본금별:
1.41% (46.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURJPY
|7
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|823
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|-5
|CHFJPY
|-17
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|-6
|AUDUSD
|-4
|EURNZD
|-6
|NZDUSD
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|88K
|EURJPY
|-387
|GBPJPY
|-399
|CHFJPY
|-2.4K
|GBPUSD
|1.1K
|USDJPY
|731
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-600
|USDCAD
|-789
|AUDUSD
|-300
|EURNZD
|-1K
|NZDUSD
|-243
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.75 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +264.94 USD
연속 최대 손실: -181.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
5
0%
240
40%
100%
1.34
3.29
USD
USD
8%
1:50