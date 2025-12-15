- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
199
利益トレード:
83 (41.70%)
損失トレード:
116 (58.29%)
ベストトレード:
50.75 USD
最悪のトレード:
-50.20 USD
総利益:
2 600.40 USD (264 327 pips)
総損失:
-1 923.28 USD (191 644 pips)
最大連続の勝ち:
7 (264.94 USD)
最大連続利益:
264.94 USD (7)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
6.38%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
2.38
長いトレード:
128 (64.32%)
短いトレード:
71 (35.68%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
3.40 USD
平均利益:
31.33 USD
平均損失:
-16.58 USD
最大連続の負け:
8 (-181.63 USD)
最大連続損失:
-181.63 USD (8)
月間成長:
21.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.87 USD
最大の:
284.23 USD (8.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.10% (284.23 USD)
エクイティによる:
1.41% (46.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|4
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|698
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-9
|CHFJPY
|-14
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|-8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|75K
|EURJPY
|-802
|GBPJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|1.1K
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-600
|USDJPY
|1.2K
|USDCAD
|-789
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.75 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +264.94 USD
最大連続損失: -181.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
4
0%
199
41%
100%
1.35
3.40
USD
USD
8%
1:50