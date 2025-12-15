- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
199
Negociações com lucro:
83 (41.70%)
Negociações com perda:
116 (58.29%)
Melhor negociação:
50.75 USD
Pior negociação:
-50.20 USD
Lucro bruto:
2 600.40 USD (264 327 pips)
Perda bruta:
-1 923.28 USD (191 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (264.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
264.94 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.38%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
128 (64.32%)
Negociações curtas:
71 (35.68%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
3.40 USD
Lucro médio:
31.33 USD
Perda média:
-16.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-181.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-181.63 USD (8)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.87 USD
Máximo:
284.23 USD (8.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.10% (284.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.41% (46.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|4
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|698
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|-9
|CHFJPY
|-14
|GBPUSD
|10
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|-8
|USDJPY
|7
|USDCAD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|75K
|EURJPY
|-802
|GBPJPY
|-1.2K
|CHFJPY
|-2K
|GBPUSD
|1.1K
|NZDJPY
|1K
|USDCHF
|-600
|USDJPY
|1.2K
|USDCAD
|-789
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.75 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +264.94 USD
Máxima perda consecutiva: -181.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 17
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
4
0%
199
41%
100%
1.35
3.40
USD
USD
8%
1:50