Yansri Palanda St

TPL0

Yansri Palanda St
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
199
Negociações com lucro:
83 (41.70%)
Negociações com perda:
116 (58.29%)
Melhor negociação:
50.75 USD
Pior negociação:
-50.20 USD
Lucro bruto:
2 600.40 USD (264 327 pips)
Perda bruta:
-1 923.28 USD (191 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (264.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
264.94 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.38%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
2.38
Negociações longas:
128 (64.32%)
Negociações curtas:
71 (35.68%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
3.40 USD
Lucro médio:
31.33 USD
Perda média:
-16.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-181.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-181.63 USD (8)
Crescimento mensal:
21.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.87 USD
Máximo:
284.23 USD (8.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.10% (284.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.41% (46.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 174
EURJPY 6
GBPJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 4
NZDJPY 1
USDCHF 1
USDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 698
EURJPY -6
GBPJPY -9
CHFJPY -14
GBPUSD 10
NZDJPY 6
USDCHF -8
USDJPY 7
USDCAD -6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 75K
EURJPY -802
GBPJPY -1.2K
CHFJPY -2K
GBPUSD 1.1K
NZDJPY 1K
USDCHF -600
USDJPY 1.2K
USDCAD -789
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.75 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +264.94 USD
Máxima perda consecutiva: -181.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
300 mais ...
Sem comentários
2026.01.05 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 23:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.01 23:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 13:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.