İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
5.50 USD
En kötü işlem:
-2.17 USD
Brüt kâr:
16.29 USD (2 369 pips)
Brüt zarar:
-7.90 USD (851 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.13%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
11 (64.71%)
Satış işlemleri:
6 (35.29%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.48 USD
Ortalama zarar:
-1.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.02 USD (3)
Aylık büyüme:
28.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.68 USD
Maksimum:
4.06 USD (12.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.50% (4.05 USD)
Varlığa göre:
4.04% (1.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-84
|GBPCAD
|101
|GBPNZD
|1.3K
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.50 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
