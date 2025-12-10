- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
14 (63.63%)
亏损交易:
8 (36.36%)
最好交易:
6.70 USD
最差交易:
-6.45 USD
毛利:
23.95 USD (3 136 pips)
毛利亏损:
-16.55 USD (2 167 pips)
最大连续赢利:
5 (10.49 USD)
最大连续盈利:
10.49 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
36.51%
最大入金加载:
23.13%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.14
长期交易:
12 (54.55%)
短期交易:
10 (45.45%)
利润因子:
1.45
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
1.71 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
3 (-4.02 USD)
最大连续亏损:
-6.45 USD (1)
每月增长:
21.59%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
1.68 USD
最大值:
6.47 USD (15.00%)
相对跌幅:
结余:
14.98% (6.46 USD)
净值:
15.12% (6.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|4
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|468
|GBPNZD
|151
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.70 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.49 USD
最大连续亏损: -4.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
5
81%
22
63%
37%
1.44
0.34
USD
USD
15%
1:300