- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
15 (65.21%)
Убыточных трейдов:
8 (34.78%)
Лучший трейд:
6.70 USD
Худший трейд:
-6.45 USD
Общая прибыль:
27.31 USD (3 472 pips)
Общий убыток:
-16.56 USD (2 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
28.87%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
13 (56.52%)
Коротких трейдов:
10 (43.48%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.45 USD (1)
Прирост в месяц:
32.48%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.68 USD
Максимальная:
6.47 USD (15.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.98% (6.46 USD)
По эквити:
15.12% (6.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|804
|GBPNZD
|151
|GBPCAD
|101
|GBPAUD
|249
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.70 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -4.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.79 × 690
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 662
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 96
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.26 × 94
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|2.45 × 259
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
еще 22...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
5
82%
23
65%
29%
1.64
0.47
USD
USD
15%
1:300