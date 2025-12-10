СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RFX HIGH RISK
Dhany Esperanza

RFX HIGH RISK

Dhany Esperanza
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
15 (65.21%)
Убыточных трейдов:
8 (34.78%)
Лучший трейд:
6.70 USD
Худший трейд:
-6.45 USD
Общая прибыль:
27.31 USD (3 472 pips)
Общий убыток:
-16.56 USD (2 167 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.49 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
28.87%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
13 (56.52%)
Коротких трейдов:
10 (43.48%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-2.07 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.45 USD (1)
Прирост в месяц:
32.48%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.68 USD
Максимальная:
6.47 USD (15.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.98% (6.46 USD)
По эквити:
15.12% (6.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 14
GBPNZD 4
GBPCAD 4
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 8
GBPNZD 1
GBPCAD 1
GBPAUD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 804
GBPNZD 151
GBPCAD 101
GBPAUD 249
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.70 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.49 USD
Макс. убыток в серии: -4.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.08 × 24
Tickmill-Live
0.29 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboMarketsDE-ECN
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.58 × 12
TitanFX-MT5-01
0.67 × 3
RoboForex-ECN
0.79 × 690
ICMarketsSC-MT5
0.85 × 662
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
Exness-MT5Real7
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 96
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
Alpari-Real01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.26 × 94
ForexClub-MT5 Real Server
2.29 × 14
AdmiralMarkets-Live
2.45 × 259
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.04 × 258
еще 22...
Нет отзывов
2025.12.30 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
